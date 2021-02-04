Михайлу Суркісу був 101 рік.

4 лютого на 102-му році життя помер Михайло Суркіс, батько президента "Динамо" Ігоря Суркіса та народного депутата від партії "ОПЗЖ", почесного члена УЄФА Григорія Суркіса.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо" Київ.

У "Динамо" висловили співчуття у зв'язку з трагедією.

"Михайло Давидович прожив довге, яскраве і гідне життя, залишивши по собі добру пам'ять. Людина-легенда, яка переступила столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів і знайомих.

Разом з рідними і близькими також сумують через важку втрату співробітники клубу, команда, тренерський штаб. Всім нам буде дуже не вистачати цього вишуканого тонкого гумору і самоіронії, які більше 100 років супроводжували по життю Михайла Давидовича Суркіса. Вічна йому пам'ять", - йдеться в повідомленні клубу.

Зазначимо, що 101 рік Михайлу Суркісу виповнився 10 грудня.

Михайло (при народженні Рахміль, - Прим.) Суркіс був військовим лікарем та брав участь у Другій світовій війні, а після демобілізації працював лікарем-невропатологом у поліклініці. Він вболівав за київське "Динамо" з 1957 року.

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Автор: УНІАН