Лука Модріч вписав своє ім'я в історію.

Півзахисник "Реала" Лука Модріч побив рекорд екс-захисника "Шахтаря" Даріо Срни за кількістю матчів у складі збірної Хорватії.

Про це повідомив Twitter Федерації футболу Хорватії.

Матч кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Кіпру став для 35-річного Модріча 135-м у футболці хорватської збірної. На рахунку Срни - 134 гри.

Партнери по збірній Хорватії під час командної вечері стоячи аплодували Модричу і зворушили півзахисника, який не зумів стримати сліз.

Luka Modric couldn’t hold back the tears after his team-mates gave him a standing ovation for becoming Croatia’s most-capped player of all time 🇭🇷



What a player ❤️ pic.twitter.com/0FhHSCrReW — Goal (@goal) March 28, 2021

Лука Модріч: кар'єра в збірній Хорватії

Модріч дебютував за збірну Хорватії 1 березня 2006 року в товариському матчі проти Аргентини.

У 135 матчах йому вдалося забити 16 голів.

З хорватською збірною Модріч виступав на ЧС-2006, Євро-2008, Євро-2012, ЧС-2014, Євро-2016 і ЧС-2018, на якому хорватська збірна дійшла до фіналу, де поступилася Франції. У тому ж році Модріч отримав "Золотий м'яч".

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Автор: Антон Дудар