Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

У другому півфіналі Кубка англійської ліги відбулося дербі Манчестера - "МЮ" приймав "Ман Сіті".

Гості здобули перемогу з рахунком 2:0 і пробилися у фінал. Один з м'ячів забив екс-гравець "Шахтаря" Фернандіньо.

У складі "Сіті" українець Олександр Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і провів весь матч.

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"Манчестер Сіті" зіграє у фіналі Кубка Ліги вчетверте поспіль.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" - 0:2

Голи: Стоунз, 50, Фернандіньо, 83

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоміней (Грінвуд, 75), Погба, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Мартіаль

"Манчестер Сіті": Штеффен, Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Де Брюйне, Марез (Родрі, 79), Стерлінг, Фоден

Кубок англійської Ліги: що потрібно знати

Першим фіналістом турніру став "Тоттенхем", який обіграв "Брентфорд".

Фінальний поєдинок пройде 25 квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Спочатку фінал був запланований на лютий, але його вирішили перенести, щоб збільшити шанси провести матч з глядачами.

"Тоттенхем" може виграти Кубок ліги вп'яте у своїй історії і вперше з 2008 року, а "Сіті" - у восьмий раз і в четвертий поспіль.

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Автор: Антон Дудар