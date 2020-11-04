УЄФА прийняв рішення тимчасово відсторонити від будь-якої футбольної діяльності керівника прес-служби азербайджанського клубу "Карабах" Нурлана Ібрагімова.
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Заява опублікована на офіційному сайті організації.
Ібрагімов e соцмережах публікував гнівну реакцію на фотографії загиблих у бойових діях в Карабасі азербайджанців.
Представник "Карабаху" заявив про необхідність вбивати всіх вірмен, включаючи людей похилого віку, жінок і дітей.
Федерація футболу Вірменії вимагала виключити "Карабах" з єврокубків. УЄФА тимчасово дискваліфікував Ібрагімова, після чого продовжить вивчення справи для прийняття остаточного рішення.
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