Саме Зінедін Зідан був ініціатором підписання свого співвітчизника у 2011 році.

Стало відомо, чи покине Рафаель Варан мадридський "Реал" літом 2021 року. Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан прагне зберегти центрального захисника за будь-яку ціну.

Про це повідомляє AS.

"Авжеж, він не продається. Це не лише моя думка, він - частина клубу. Нам пощастило переконати Варана залишитись в "Реалі", - вважає ЗіЗу.

"Позиція клубу, тренера, всіх людей - Варан не продається. Це очевидно. Моя позиція і позиція клубу чіткі", - поділився коментарем триразовий переможець Ліги чемпіонів.

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В нинішньому сезоні захисник взяв участь в 36 поєдинках у всіх змаганнях й двічі забив у чужі ворота.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 року в Росії Варан допоміг Франції стати чемпіонами світу.

Контракт Рафаеля з мадридським грандом чинний до літа 2022 року і якщо француз не пролонгує угоду - то може піти безплатно з "королівського" клубу.

Зауважимо, що британські ЗМІ активно "сватають" Варана до "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Будрін Артем