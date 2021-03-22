Стало відомо, чи покине Рафаель Варан мадридський "Реал" літом 2021 року. Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан прагне зберегти центрального захисника за будь-яку ціну.
Про це повідомляє AS.
"Авжеж, він не продається. Це не лише моя думка, він - частина клубу. Нам пощастило переконати Варана залишитись в "Реалі", - вважає ЗіЗу.
"Позиція клубу, тренера, всіх людей - Варан не продається. Це очевидно. Моя позиція і позиція клубу чіткі", - поділився коментарем триразовий переможець Ліги чемпіонів.
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В нинішньому сезоні захисник взяв участь в 36 поєдинках у всіх змаганнях й двічі забив у чужі ворота.
Нагадаємо, що на ЧС-2018 року в Росії Варан допоміг Франції стати чемпіонами світу.
Контракт Рафаеля з мадридським грандом чинний до літа 2022 року і якщо француз не пролонгує угоду - то може піти безплатно з "королівського" клубу.
Зауважимо, що британські ЗМІ активно "сватають" Варана до "Манчестер Юнайтед".
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