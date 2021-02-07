Українець своєю спиною був готовий лягти під постріл м'яча.

У центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" виграв у "Ліверпуля" з рахунком 1:4.

У першому таймі підопічні Юргена Клоппа отримали право на штрафний удар. "Сіті" вишикували стінку за вказівками воротаря. Внизу у горизонтальне положення поклали українця Зінченка, аби м'яч не пройшов під стінкою.

Партнер Олександра по захисту Діаш схопив його за шию та пересунув на метр ліворуч немов колоду.

Dias dragging Zinchenko. Just an incredible out-of-context clip pic.twitter.com/NdGb1nAPAP — Henry Bushnell (@HenryBushnell) February 7, 2021

В мережі жартують, що Діаш дуже "ніжно" схопив Зінченка, бо День всіх закоханих вже незабаром.

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 15 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже сім разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем