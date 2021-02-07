Олександр Зінченко та Рубен Діаш / фото REUTERS

У центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" виграв у "Ліверпуля" з рахунком 1:4.

У першому таймі підопічні Юргена Клоппа отримали право на штрафний удар. "Сіті" вишикували стінку за вказівками воротаря. Внизу у горизонтальне положення поклали українця Зінченка, аби м'яч не пройшов під стінкою. 

Партнер Олександра по захисту Діаш схопив його за шию та пересунув на метр ліворуч немов колоду.

В мережі жартують, що Діаш дуже "ніжно" схопив Зінченка, бо День всіх закоханих вже незабаром. 

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

  • Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.
  • Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
  • У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
  • У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
  • У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 15 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.
  • У 2021 році Зінченко вже сім разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".
  • Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем