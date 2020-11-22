Під керівництвом іспанського тренера команди ще не починали сезон настільки слабо.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола провів найгірший старт сезону у своїй кар'єрі.

Про це повідомляє Squawka Football у Twitter.

Під керівництвом іспанського фахівця на старті сезону 2020-2021 "Манчестер Сіті" набрав всього 12 очок за підсумками восьми турів.

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Для Гвардіоли це найнижчий показник після восьми турів у національних чемпіонатах за всю його тренерську кар'єру.

Відзначимо, що в минулому сезоні у "Манчестер Сіті" було 16 очок після 8 матчів.

До "Сіті" Гвардіола, нагадаємо, тренував "Баварію" і "Барселону".

У таблиці АПЛ в сезоні 2020-2021 "Манчестер Сіті" займає лише одинадцяте місце.

Пеп Гвардіола: кар'єра в "Манчестер Сіті"

Гвардіола очолив "Ман Сіті" в 2016 році.

Іспанець привів "городян" до двох перемог в АПЛ (2018 і 2019), а також вигравав з командою Кубок Англії, Кубок англійської ліги (тричі) і Суперкубок Англії. Гвардіола - найтитулованіший тренер в історії "Сіті".

У сезоні 2017-2018 "Ман Сіті" встановив рекорд АПЛ за набраними очками - 100 очок за сезон, а також за забитими голами - 106 м'ячів.

У Лізі чемпіонів "городяни" під керівництвом Гвардіоли жодного разу не змогли пройти далі чвертьфіналу.

Нещодавно Гвардіола продовжив контракт з"Сіті".

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Автор: Антон Дудар