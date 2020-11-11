Українці зазнали поразки у виїзній товариській зустрічі.

Збірна України перед матчами Ліги націй провела в Хожуві контрольний матч проти збірної Польщі.

У першому таймі збірна України володіла перевагою і могла виходити вперед на 12-й хвилині - Андрій Ярмоленко заробив пенальті, проте сам не реалізував його, пробивши в штангу.

На перерву українці пішли, програючи через помилку Андрія Луніна. Голкіпер невиправдано вибіг за межі штрафного майданчика, вибив м'яч на суперника, і в підсумку Кшиштоф Пьонтек відправив сферу у порожні ворота.

Після перерви українці знову виглядали гостріше, але на 62-й хвилині пропустили другий м'яч. Після розіграшу штрафного і удару Кароля Лінетті м'яч влучив у штангу, а Якуб Модер зіграв на добиванні. Обидва польських футболісти перед голом тільки вийшли на заміну.

Відігратися "жовто-синім" не вдалося. Найкращий момент до кінця матчу був у Віктора Циганкова, проте він пробив поруч зі штангою.

Польща - Україна - 2:0

Голи: Пьонтек, 41, Модер, 62

Польща: Скорупскі, Гумни (Берешиньски, 79), Валюкевич, Бохневич, Рибус (Река, 79), Плахета (Шиманьски, 83), Кліх, Гуральськи (Лінетти, 62), Зелиньскі (Южвяк, 46), Мілік (Модер, 62), Пьонтек

Україна: Лунін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Конопля (Бондар, 64), Зінченко (Харатін, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76), Зубков (Циганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46)

Попередження: Гуральскі - Харатін

Польща - Україна: підсумки матчу

Українська збірна програла у другому товариському матчі поспіль.

Збірна України вчетверте поступилася Польщі в дев'яти особистих зустрічах при трьох перемогах і двох нічиїх.

Андрій Ярмоленко вдруге не реалізував пенальті в матчі за збірну України. Всього на його рахунку чотири реалізованих одинадцятиметрових з шести.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу Польща - Україна.

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада - в гостях команда Шевченка зіграє з Німеччиною в Лізі націй.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар