Команда Андреа Пірло починає свій шлях в плей-офф матчем в Португалії.

17 лютого в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться "Порту" та "Ювентус". Матч пройде на стадіоні "Драгау" в Порту.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Порту - Ювентус.

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Порту - Ювентус: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу "Порту" - "Ювентус" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2".

Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

"Порту" - "Ювентус": перед матчем

"Ювентус "з 15 очками вийшов у плей-офф з першого місця у своїй групі, випередивши "Динамо" Київ, "Ференцварош" та каталонську "Барселону" за особистими зустрічами.

"Порту" набрав 13 очок у непростій групі з "Марселем", "Манчестер Сіті" і "Олімпіакосом" і посів друге місце.

"Ювентус" і "Порту" вже перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Це було в 2017 році. Тоді загальний рахунок за підсумками двох матчів був 3:0 на користь "Ювентуса".

Як мінімум в першому матчі проти "Порту" на поле не вийдуть Пауло Дібала, Хуан Куадрадо, Артур Мело і Аарон Ремзі, які в лазареті у туринців.

Перед стартом в плей-офф Ліги чемпіонів "Ювентус" в чемпіонаті Італії програв "Наполі" з рахунком 1:0, а "Порту" останні 4 матчі чемпіонату Португалії зіграв внічию.

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Автор: Антон Дудар