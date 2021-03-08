Каталонці спробують повторити чудо чотирирічної давнини.

10 березня на стадіоні "Парк де Пренс" пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Барселоною".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - "Барселона".

На думку букмекерів, парижани є фаворитом матчу-відповіді.

На перемогу чемпіонів Франції можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,15. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,08, а виїзна перемога "Барселони" - 3,30.

Нагадаємо, що в першому матчі на домашньому стадіоні "Камп Ноу" "Барселона" була розбита вщент Кіліаном Мбаппе та компанією.

ПСЖ - "Барселона": перед матчем

"Барселона" з 15 очками вийшла в плей-офф з другого місця у своїй групі, випередивши "Динамо" Київ і "Ференцварош", але поступившись "Ювентусу" за особистими зустрічами.

ПСЖ набрав 12 очок у непростій групі з "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед" та "Істанбулом" і посів перше місце.

"Барселона" і ПСЖ раніше вже чотири рази перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів (тричі - у чвертьфіналі та один раз - в 1/8 фіналу). Тричі переможцями з дуелей виходили каталонці. Остання і найбільш пам'ятна зустріч команд відбулася у 2017 році, коли після 0:4 в гостях "Барселона" перемогла 6:1 вдома.

Французький молодий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став другим футболістом після українця Андрія Шевченка, якому вдалося оформити хет-трик на "Камп Ноу" у ворота "Барселони" в рамках турніру Ліги чемпіонів.

Неймар пропустить матч проти своєї колишньої команди. Він продовжує лікувати свою травму.

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Автор: Будрін Артем