Барселона - ПСЖ / фото REUTERS

10 березня на стадіоні "Парк де Пренс" пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Барселоною".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - "Барселона".

На думку букмекерів, парижани є фаворитом матчу-відповіді.

На перемогу чемпіонів Франції можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,15. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,08, а виїзна перемога "Барселони" - 3,30.

Нагадаємо, що в першому матчі на домашньому стадіоні "Камп Ноу" "Барселона" була розбита вщент Кіліаном Мбаппе та компанією.

ПСЖ - "Барселона": перед матчем

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Автор: Будрін Артем