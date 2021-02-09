Рафінья познущався над екс-захисником збірної Англії Гарі Кехіллом.

Португальський нападник "Лідса" Рафінья став автором одного з найкращих моментів туру в англійській Прем'єр-лізі.

Відео опублікував офіційний Twitter-аккаунт "Лідса".

У матчі проти "Крістал Пелас" Рафінья залишив у дурнях ветерана англійського футболу Гарі Кехілла, на рахунку якого 61 матч за збірну Англії.

Читайте такожВ Англії голкіпер забив гол ударом від своїх воріт (відео)

В одному з епізодів матчу Рафінья розвернувся і одночасно прокинув м'яч поміж ніг Кехіллу. Захисник зміг зупинити суперника, який вже мчав до воріт, тільки за рахунок фолу.

"Дивився це відео дванадцять годин поспіль", "Можна дивитися на це весь день, просто дивовижна техніка", "Кехілл після цього оголосив про завершення кар'єри", "Кехілла потрібно посадити у в'язницю за те, що він не дозволив Рафіньї забити після цього", "Кехіллу, мабуть, всю ніч снилися кошмари", "Потрібна хвилина мовчання у зв'язку зі смертю кар'єри Кехілла", - коментують фанати "Лідса".

🎨 An artist at work! pic.twitter.com/M8feKP6Bo4 — Leeds United (@LUFC) February 9, 2021

Відзначимо, що влітку "Лідс" купив Рафінью у "Ренна" приблизно за 20 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар