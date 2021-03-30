Денис Олійник виступав за "Дніпро" з 2011 по 2014 рік.

Колишній гравець харківського "Металіста", "Дніпра" та збірної України Денис Олійник розповів про чутки, які ширилися в часи перебування Хуанде Рамоса на чолі дніпрян.

Про це стало відомо з інтерв'ю футболіста You-Tube-каналу Do Best!

33-річний хавбек підтвердив, що чув таку версію буцімто в стартовий склад "Дніпра" потрапляли лише ті, хто платив Рамосу.

- Я чув таку версію, що Рамос працює з футболістами - якщо ти хочеш грати в основному складі, то ти повинен йому якусь суму віддавати.

- Я чув.

- Я чув про те, що Олійник був з цим не згодний?

- Це було.

- І якраз він пішов з "Дніпра" не зовсім красиво, бо Коломойський дізнався що він так робить.

- Я йому взагалі нічого не платив.

- Так може через це ти не грав?

- Все може бути.

- Це впливало, як ти гадаєш на його рішення ставити тебе в склад - те що ти з ним не ділився?

- Так, ходили чутки, розмови були...

З 2018-го року Олійник виступає за фінський клуб "СІК". Зауважимо, що в активі Дениса 12 поєдинків за національну збірну України.

Також нагадаємо, що у 2019 році дружина футболіста подала в суд позов, щоб заборонити батьку бачитися з дітьми, яких у подружжя цілих троє. Вона звинуватила на той момент ще свого чоловіка в залежності від азартних ігор та рукоприкладстві й навіть ходила на російські ток-шоу розповідати свою історію.

Зоряна, бывшая жена футболиста сборной Украины Дениса Олейника. И вообще классная программа получилась pic.twitter.com/AZbuJB07mn — Юрий Дудь (@yurydud) February 10, 2017

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Автор: Будрін Артем