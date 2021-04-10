"Вершкові" під проливним дощем втримали перевагу в рахунку.

У 30-му турі чемпіонату Іспанії в Мадриді відбулося "Ель-Класіко" - "Реал" приймав "Барселону".

"Реал" повів у рахунку на 13-й хвилині матчу - Карім Бензема забив ефектний гол, пробивши п'ятою під штангу після пасу Лукаса Васкеса. Ще через 15 хвилин Тоні Кроос подвоїв перевагу "Реала". Вінісіус заробив стандарт на лінії штрафного майданчика, німецький півзахисник пробив, і м'яч після подвійного рикошету влетів у сітку.

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До перерви "вершкові" могли забити ще раз, але після удару Федеріко Вальверде м'яч влучив у штангу. Але і "Барселона" могла скоротити відставання - Лео Мессі ледь не забив прямим ударом з кутового, але "Реал" врятував каркас воріт.

Після перерви в Мадриді почалася злива, а на 60-й хвилині каталонці все ж забили - простріл Жорді Альби з центру штрафного замкнув Оскар Мінгеса.

У кінцівці "Реал" залишився в меншості - Каземіро отримав два "гірчичники" за дві хвилини. На останніх секундах "Барселона" могла вирвати нічию, але після удару Ілаїша Моріби м'яч влучив у поперечину.

"Реал" - "Барселона" - 2:1

Голи: Бензема, 13, Кроос, 28 - Мінгеса, 60

"Реал": Куртуа, Васкес (Одріосола, 43), Мілітао, Начо, Менді, Каземіро, Кроос (Іско, 73), Модріч, Вальверде (Асенсіо, 61), Вінісіус Жуніор (Марсело, 73) Бензема (Маріано, 73)

"Барселона": тер Штеген, Дест (Грізманн, 46), Мінгеса, Араухо (Моріба, 72), Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс (Серджіо Роберто, 64), Педрі (Трінкау, 81), Дембеле (Брейтуейт, 81), Мессі

Попередження: Начо, Каземіро - Педрі, Араухо, Альба

Вилучення: Каземіро, 90

Відео голів від MEGOGO

"Реал" - "Барселона": підсумки матчу

"Реал" набрав 66 очок і як мінімум на добу очолив таблицю Ла Ліги. У "Атлетіко" також 66 очок і матч у запасі. У "Барселони" - 65 очок і третя позиція.

"Реал" і "Барселона" в 182-й раз зустрічалися в чемпіонаті Іспанії. "Вершкові" перемогли в 75-й раз, у "Барселони" - 72 перемоги.

Найкращим гравцем матчу визнаний Тоні Кроос.

Гол Тоні Крооса став першим голом "Реала" прямим ударом зі штрафного в "Ель-Класіко" з 2000 року.

Карім Бензема став четвертим гравцем "Реала" в історії, якому вдалося забити в семи поспіль матчах Ла Ліги після Рууда ван Ністельроя, Кріштіану Роналду і Гарета Бейла.

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Автор: Антон Дудар