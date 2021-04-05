Карім Бензема став справжнім лідером "вершкових" / фото REUTERS
6 квітня відбудеться перша зустріч "Реала" і "Ліверпуля" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в Мадриді.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.
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Реал - Ліверпуль: де дивитися матч
Поєдинок розпочнеться о 22.00.
Пряма трансляція протистояння англійського та іспанського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 1".
Також матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.
Реал - Ліверпуль: перед матчем
- На попередній стадії турніру "Реал" вибив з боротьби "Аталанту" (1:0 і 3:1). "Ліверпуль" в 1/8 фіналу двічі обіграв "РБ Лейпциг" (2:0 і 2:0).
- "Реал" і "Ліверпуль" один проти одного провели шість матчів - у кожної з команд на рахунку по три перемоги. Двічі вони зустрічалися у фіналах. У 1981 році у фіналі Кубка чемпіонів "Ліверпуль" переміг з рахунком 1:0, а у 2018-му "Реал" виграв у фіналі ЛЧ з рахунком 3:1.
- Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Ейбар" з рахунком 2:0, а "Ліверпуль" розгромив "Арсенал" з рахунком 3:0.
- Судити матч буде бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Брихом.
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