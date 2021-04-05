Реал - Ліверпуль: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Перед цією зустріччю обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах.

6 квітня відбудеться перша зустріч "Реала" і "Ліверпуля" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в Мадриді. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Читайте такожРеал - Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Реал - Ліверпуль: де дивитися матч Поєдинок розпочнеться о 22.00. Пряма трансляція протистояння англійського та іспанського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 1". Також матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Реал - Ліверпуль: перед матчем На попередній стадії турніру "Реал" вибив з боротьби "Аталанту" (1:0 і 3:1). "Ліверпуль" в 1/8 фіналу двічі обіграв "РБ Лейпциг" (2:0 і 2:0).

"Реал" і "Ліверпуль" один проти одного провели шість матчів - у кожної з команд на рахунку по три перемоги. Двічі вони зустрічалися у фіналах. У 1981 році у фіналі Кубка чемпіонів "Ліверпуль" переміг з рахунком 1:0, а у 2018-му "Реал" виграв у фіналі ЛЧ з рахунком 3:1.

Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Ейбар" з рахунком 2:0, а "Ліверпуль" розгромив "Арсенал" з рахунком 3:0.

Судити матч буде бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Брихом. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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