Ігор Циганик не вірить в команду Луїша Каштру.

Авторитетний український журналіст і телеведучий Ігор Циганик прокоментував гонку за золото УПЛ та спрогнозував результат центрального матчу 22-го туру Шахтар - Динамо, де може вирішитися доля майбутнього чемпіонства.

Про це повідомляє FootballHub.

"Не вірю я в те, що "Шахтар" може перемогти "Динамо". Не в тому стані зараз "гірники". "Шахтар" добре відіграв з "Ворсклою". Вони зіграли з "Маріуполем", але не можна сказати по цьому матчу, що команда Каштру почала одужувати. Такої конкурентності вони зараз не мали. А "Львів", який вперся, зробив "Шахтарю" біду", - висловив думку Циганик.

"Безперечно, поле велике, м’яч круглий, а у складі "гірників" багато досвідчених гравців. Але я не впевнений, що "Шахтар" зараз сильніший за "Динамо". Якщо "Шахтар" зараз не переможе "Динамо", то я з 90% ймовірністю готовий сказати, що київський клуб стане чемпіоном України", - додав журналіст.

"Я не вірю, що "Шахтар" може перемогти "Динамо" в очному протистоянні. Але статися може все, що завгодно. Є ще інше питання. Якщо "Шахтар" програє "Класичне", то різниця між "гірниками" й "Зорею", яка йде третьою, може бути лише одне очко. Якщо нічия буде у "Класичному", тоді два очки між другою і третьою сходинкою. Тому "Шахтар" повинен тримати в голові, що вони можуть втратити й друге місце", - поділився думками експерт.

Нагадаємо, що "Українське Класичне" відбудеться 17 квітня о 19:30. На цю мить кияни випереджають "Шахтар" на 7 очок за 5 турів до фінішу змагань.

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Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, чим було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють півзахисник "Динамо" Віктор Циганков і форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку яких по 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" (відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі був перенесений матч "Львів" - "Рух".

Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Будрін Артем