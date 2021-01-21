Віктор Коваленко врятував нічию для партнерів.

Донецький "Шахтар" провів перший матч у 2021 році - команда Луїша Каштру в контрольному поєдинку на зборі в Туреччині зустрічалася з познанським "Лехом".

Матч завершився нічиєю 1:1. В середині другого тайму польська команда відкрила рахунок. Проте в компенсований арбітром час "гірники" отримали право пробити пенальті. Віктор Коваленко реалізував одинадцятиметровий і врятував команду від поразки.

Відзначимо, що на кожен з таймів Каштру випустив на поле різні склади.

"Шахтар" - "Лех" (Познань) - 1:1

Голи: Мархвінскі, 58, Коваленко, 91

"Шахтар" (1-й тайм): Трубін, Болбат, Бондар, Матвієнко, Сіпріано, Майкон, Судаков, Патрік, Тете, Коноплянка, Мораєс.

"Шахтар" (2-й тайм): П'ятов, Корнієнко, Вітао, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос, Соломон, Коваленко, Дентіньйо, Фернандо.

Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Шахтар" 17 січня вирушив на перший зимовий збір до Туреччини. В них заплановано 4 спаринги.

Наступний спаринг "Шахтар" проведе 23 січня проти болгарського "Лудогорця".

Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Будрін Артем