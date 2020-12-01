"Шахтар" зіграє з одним з найсильніших клубів світу в Києві.

1 грудня на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Реалом".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

Шахтар - Реал: де дивитися матч

"Шахтар"

"Шахтар" на даний момент знаходиться не в найкращій формі. "Гірники" в 4-му турі Ліги чемпіонів знову без шансів були розгромлені "Боруссією" Менхенгладбах (0:4), а в УПЛ вимучили перемогу над "Дніпром-1" з рахунком 1:0, забивши переможний м'яч у кінцівці зустрічі.

У Лізі чемпіонів "гірники" стартували сенсаційним чином, набравши 4 очки в іграх з "Реалом" і "Інтером" (перемога 3:2 і нічия 0:0 відповідно). Але потім послідували не менш сенсаційні розгроми від "Боруссії" (0:10 за сумою двох зустрічей), які значно погіршили перспективи "Шахтаря".

На даний момент, набравши 4 очки, "Шахтар" займає третє місце в своїй групі. Щоб зберегти шанси на вихід в плей-офф турніру, "гірникам" необхідно тільки обігравати "Реал".

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"Реал"

"Реал" лихоманить в чемпіонаті Іспанії, де команда Зінедіна Зідана не може виграти в трьох матчах поспіль - одна нічия і дві поразки. Перед зустріччю з "Шахтарем" "вершкові" на своєму полі поступилися "Алавесу" (1:2).

У той же час в Лізі чемпіонів "Реалу" вдалося виправити ситуацію. Після невдалого старту (2:3 від "Шахтаря" і 2:2 з "Боруссією" Менхенгладбах) "вершкові" два рази обіграли "Інтер" - 3:2 і 2:0.

"Реал" набрав 7 очок, займає друге місце в групі В, а для того, щоб оформити вихід в плей-офф, "вершковим" вистачить і нічиєї в грі з "Шахтарем".

Хто не зіграє?

У складі "Шахтаря" травмовані Віктор Корнієнко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, а також давно перебувають у лазареті Ісмаїлі та Євген Коноплянка.

"Реалу" не допоможуть Серхіо Рамос, Альваро Одріосола і Федеріко Вальверде.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Пятов, Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано, Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мораєс

"Реал": Куртуа, Менді, Варан, Мілітао, Начо, Каземіро, Модріч, Кроос, Асенсіо, Вінісіус, Бензема

Слова перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру:

"Буде дуже специфічна гра. Знаємо, що буде складно, адже це вирішальний матч як для нас, так і для опонента в контексті продовження боротьби в Лізі чемпіонів. Дуже важливо коректно підійти до поєдинку. Дійсно, багато хто з тих, хто грав у нашому складі в Мадриді, можливо, були недооцінені суперником. Наша гра здивувала багатьох, і "Реал" в тому числі".

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан:

"Все залежить від нас. У нас залишилося два фінали з непоганими суперниками. Цей найважливіший. Це найважливіші три очки, які є на сьогоднішній день".

Арбітр

Судити матч буде фартовий для "Шахтаря" румунський рефері Овідіу Хацеган, який цього сезону вже три рази перетинався з українськими командами.

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Автор: Антон Дудар