Жуніор Мораес прокоментував майбутній матч проти "Реала".

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес поділився очікуваннями від матчу п'ятого туру Ліги чемпіонів проти "Реала", який пройде 1 грудня на НСК "Олімпійський".

"Особисто я хотів би зіграти проти Рамоса. Але якщо дивитися з боку нашої команди, то для нас плюс, що він не буде грати", - сказав він, як пише ТК Футбол.

Футболіст зазначив, що вважає Рамоса найкращим захисником у світі.

"Ми повинні дивитися на "Реал" не тільки як на 11 кращих гравців світу, а враховувати, що там всі гравці топ-рівня. Звичайно, для нас добре, що Рамос не зіграє, але у них є футболісти, які можуть його добре замінити", - заявив Мораес.

Шахтар-Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давигора