Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес поділився очікуваннями від матчу п'ятого туру Ліги чемпіонів проти "Реала", який пройде 1 грудня на НСК "Олімпійський".
"Особисто я хотів би зіграти проти Рамоса. Але якщо дивитися з боку нашої команди, то для нас плюс, що він не буде грати", - сказав він, як пише ТК Футбол.
Футболіст зазначив, що вважає Рамоса найкращим захисником у світі.
"Ми повинні дивитися на "Реал" не тільки як на 11 кращих гравців світу, а враховувати, що там всі гравці топ-рівня. Звичайно, для нас добре, що Рамос не зіграє, але у них є футболісти, які можуть його добре замінити", - заявив Мораес.
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Шахтар-Реал: перед матчем
- Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.
- Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.
- Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" у плей-офф.
- "Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".
- Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.
- "Шахтар" напередодні матчу проти "Реала" повідомив, що у поєдинку не зможуть взяти участь сім гравців клубу.
Мадридський Реал привіз до Києва 21 футболіста на матч проти Шахтаря.
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