"Шахтар" назвав стартовий склад на матч проти "Реала" / фото twitter.com/fcshakhtar

Стали відомі стартові склади донецького "Шахтаря" і мадридського "Реала" на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде на "Олімпійському".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес.

Запасні: Шевченко, Пятов, Сіпріано, Болбат, Маркос, Дентіньо, Соломон, Патрік, Майкон, Судаков, Фернандо.

"Реал": Куртуа, Менді, Варан, Начо, Модріч, Кроос, Едегор, Асенсіо, Лукас Васкес, Бензема, Родріго

Запасні: Лунін, Альтубе, Едер Мілітао, Каземіро, Марсело, Вінісіус Жуніор, Іско, Діас, Аррібас, Чуст

Стартовий склад "Шахтаря" на матч проти "Реала" / фото twitter.com/fcshakhtar

Шахтар - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давигора