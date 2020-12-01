Стали відомі стартові склади донецького "Шахтаря" і мадридського "Реала" на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде на "Олімпійському".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.
"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес.
Запасні: Шевченко, Пятов, Сіпріано, Болбат, Маркос, Дентіньо, Соломон, Патрік, Майкон, Судаков, Фернандо.
"Реал": Куртуа, Менді, Варан, Начо, Модріч, Кроос, Едегор, Асенсіо, Лукас Васкес, Бензема, Родріго
Запасні: Лунін, Альтубе, Едер Мілітао, Каземіро, Марсело, Вінісіус Жуніор, Іско, Діас, Аррібас, Чуст
Шахтар - Реал: перед матчем
- Матч "Шахтар" - "Реал" розпочнеться о 19.55. Де дивитися гру по ТБ.
- Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.
- Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" у плей-офф.
- "Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".
- Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.
- "Шахтар" напередодні матчу проти "Реала" повідомив, що у поєдинку не зможуть взяти участь сім гравців клубу.
Мадридський Реал привіз до Києва 21 футболіста на матч проти Шахтаря.
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