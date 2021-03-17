"Гірники" прийматимуть "Рому" після розгромної поразки в першій грі

18 березня донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти римської "Роми". Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Рома.

Читайте такожШахтар - Рома: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Шахтар - Рома: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 19.55.

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Також в прямому ефірі матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Шахтар - Рома: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.

Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі і в 27 випадках проходила далі.

У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.

Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар