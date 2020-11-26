Голова Комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував технічну поразку для збірної України за матч Ліги Націй проти Швейцарії.
Про це він сказав у коментарі "Футбол NEWS".
"Я не думаю, що якби на нашому була збірна Англії чи Німеччини, то їм би зарахували поразку. Це неповага до держави. Лікар кантона Люцерн щось сказав і після цього зараховувати поразку? У цьому рішенні взагалі немає ніякої логіки. Збірна України була готова вийти на поле. У мене просто немає слів", - сказав Маркевич.
Він назвав рішення УЄФА "свавіллям":
"Невже немає можливості знайти час і зіграти цей матч? Звичайно, воно є. Можна перенести на весну. Це повне беззаконня".
Технічна поразка збірної України: головне
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Ще до рішення УЄФА стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку. Після рішення в УАФ підтвердили, що звернуться до Спортивного арбітражного суду Лозанни.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
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