Мирон Маркевич / фото УНІАН, Євген Кравс

Голова Комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував технічну поразку для збірної України за матч Ліги Націй проти Швейцарії.

Про це він сказав у коментарі "Футбол NEWS".

"Я не думаю, що якби на нашому була збірна Англії чи Німеччини, то їм би зарахували поразку. Це неповага до держави. Лікар кантона Люцерн щось сказав і після цього зараховувати поразку? У цьому рішенні взагалі немає ніякої логіки. Збірна України була готова вийти на поле. У мене просто немає слів", - сказав Маркевич.

Він назвав рішення УЄФА "свавіллям":

"Невже немає можливості знайти час і зіграти цей матч? Звичайно, воно є. Можна перенести на весну. Це повне беззаконня".

Технічна поразка збірної України: головне

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Автор: Антон Дудар