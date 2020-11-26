Мирон Маркевич прокоментував технічну поразку для збірної України за матч проти Швейцарії.

Голова Комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував технічну поразку для збірної України за матч Ліги Націй проти Швейцарії.

Про це він сказав у коментарі "Футбол NEWS".

"Я не думаю, що якби на нашому була збірна Англії чи Німеччини, то їм би зарахували поразку. Це неповага до держави. Лікар кантона Люцерн щось сказав і після цього зараховувати поразку? У цьому рішенні взагалі немає ніякої логіки. Збірна України була готова вийти на поле. У мене просто немає слів", - сказав Маркевич.

Він назвав рішення УЄФА "свавіллям":

"Невже немає можливості знайти час і зіграти цей матч? Звичайно, воно є. Можна перенести на весну. Це повне беззаконня".

Технічна поразка збірної України: головне

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Автор: Антон Дудар