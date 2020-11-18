Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав свій коментар щодо матчу зі збірною Швейцарії в Лізі націй, який не відбувся.
В інтерв'ю YouTube-каналу УАФ Шевченко зазначив, що провини української збірної у скасуванні матчу немає:
"В першу чергу це дуже неприємна ситуація. Ми були готові до гри, у нас була достатня кількість футболістів з негативними результатами тестів для того, щоб проводити цей матч. Але рішення приймала місцева влада Люцерна, де ми повинні були грати. Далі будемо чекати на рішення дисциплінарного комітету УЄФА. Ніякої нашої провини тут немає".
За словами тренера, він не очікував, що матч скасують:
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"Ми всі розуміли ситуацію, в якій опинилися через коронавірус. Але найостанніше, що я міг собі уявити - що можуть скасувати матч".
"Ми зробили все, щоб цей матч відбувся", - підсумував Шевченко.
Також тренер української збірної підбив підсумки виступу в Лізі націй:
"Дякую хлопцям за проявлену стійкість, за показане бажання, за те, що команда показала хороший футбол. Ми завоювали 6 очок, граючи з найкращими командами світу. У нас були прекрасні матчі, я залишився дуже задоволений цим турніром і хлопцями. Дуже багато новачків зіграли на гідному рівні".
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. Воно не буде прийнято оперативно. За словами української сторони, існує три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1). У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, адже в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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