Головний тренер української збірної вперше прокоментував скасування матчу проти Швейцарії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав свій коментар щодо матчу зі збірною Швейцарії в Лізі націй, який не відбувся.

В інтерв'ю YouTube-каналу УАФ Шевченко зазначив, що провини української збірної у скасуванні матчу немає:

"В першу чергу це дуже неприємна ситуація. Ми були готові до гри, у нас була достатня кількість футболістів з негативними результатами тестів для того, щоб проводити цей матч. Але рішення приймала місцева влада Люцерна, де ми повинні були грати. Далі будемо чекати на рішення дисциплінарного комітету УЄФА. Ніякої нашої провини тут немає".

За словами тренера, він не очікував, що матч скасують:

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"Ми всі розуміли ситуацію, в якій опинилися через коронавірус. Але найостанніше, що я міг собі уявити - що можуть скасувати матч".

"Ми зробили все, щоб цей матч відбувся", - підсумував Шевченко.

Також тренер української збірної підбив підсумки виступу в Лізі націй:

"Дякую хлопцям за проявлену стійкість, за показане бажання, за те, що команда показала хороший футбол. Ми завоювали 6 очок, граючи з найкращими командами світу. У нас були прекрасні матчі, я залишився дуже задоволений цим турніром і хлопцями. Дуже багато новачків зіграли на гідному рівні".

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Автор: Антон Дудар