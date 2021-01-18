Спортивний арбітражний суд Лозанни / фото REUTERS

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) призначив дату розгляду апеляції Української асоціації футболу у справі про матч Ліги націй Швейцарія - Україна.

Читайте такожАпеляція щодо технічної поразки для збірної України: стали відомі вимоги УАФ

Про це інформує офіційний сайт УАФ.

Повідомляється, що слухання відбудеться 16 лютого 2021 року.

Нагадаємо, матч Швейцарія - Україна повинен був відбутися 17 листопада 2020 року, але був скасований. Пізніше УЄФА присудив українській збірній технічну поразку.

Технічна поразка збірної України: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар