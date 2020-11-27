Власник похоронного бюро Pinier вже приніс вибачення родині Марадони, заявивши, що співробітник звільнений.

В Аргентині співробітник моргу позував біля відкритої труни Марадони, за що його розкритикували в мережі і звільнили з роботи.

Про це повідомляє портал tn.com.ar.

На фотографії співробітник моргу, дивлячись в камеру, позує на тлі відкритої труни Дієго Марадони з піднятим великим пальцем лівої руки і притуленою до чола покійного правою рукою. Варто відзначити, що легендарного футболіста ховають у закритій труні.

Власник похоронного бюро Pinier вже приніс вибачення родині Марадони, заявивши, що співробітник звільнений.

Читайте також"Швидка їхала півгодини": адвокат Марадони вимагає розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця

Смерть Дієго Марадони: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН