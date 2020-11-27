В Аргентині співробітник моргу позував біля відкритої труни Марадони, за що його розкритикували в мережі і звільнили з роботи.
Про це повідомляє портал tn.com.ar.
На фотографії співробітник моргу, дивлячись в камеру, позує на тлі відкритої труни Дієго Марадони з піднятим великим пальцем лівої руки і притуленою до чола покійного правою рукою. Варто відзначити, що легендарного футболіста ховають у закритій труні.
Власник похоронного бюро Pinier вже приніс вибачення родині Марадони, заявивши, що співробітник звільнений.
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Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Футбольний світ попрощався з Дієго Марадоною у соцмережах.
- Церемонія прощання з Марадоною проходить в президентському палаці в Буенос-Айресі. Вона почалася 26 листопада.
- На честь Марадони можуть перейменувати футбольний стадіон в Італії.
- УНІАН зібрав головні досягнення Марадони на футбольному полі в одному матеріалі.
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