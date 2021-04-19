Українська команда ризикує залишитись без свого капітана - Олександра Зінченка.

Президент УЄФА Александер Чеферін зробив гучну заяву. Футбольний функціонер хоче заборонити футболістам Суперліги грати за свої збірні.

Слова 53-річного словенського юриста наводить Marca.

"УЄФА і футбольний світ будуть діяти спільно проти ганебної та корисливої пропозицій декількох клубів, якими керує жадібність і ніщо інше. Ми всі єдині проти цього безглуздого проекту. Гравці, які братимуть участь в закритій лізі, не зможуть грати за свої національні збірні й відповідно їм буде заборонено грати на чемпіонаті світу і чемпіонаті Європи, - заявив Чеферін.

За ті клуби, які хочуть організувати Суперлігу виступають два українці: Андрій Лунін з мадридського "Реалу" та Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті".

Створення Суперліги: що відомо

12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

Водночас німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.

Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.

Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.

УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.

Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.

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Автор: Артем Будрін