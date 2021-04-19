12 клубів увійшли до складу засновників турніру, старт якого намічений на серпень.

12 топ-клубів оголосили про створення нового футбольного турніру - Суперліги Європи.

Журналіст Роб Харріс опублікував у Twitter офіційний прес-реліз.

Англійські "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер" увійдуть до Суперліги як клуби-засновники і керуватимуть турніром. Ще три клуби-засновники приєднаються до турніру перед стартом сезону.

"Пандемія прискорила нестійкість існуючої в європейському футболі економічної моделі. Крім того, клуби-засновники вже кілька років ставили за мету підвищити якість і щільність існуючих європейських змагань кожен сезон, а також створити формат, в якому провідні команди і футболісти змагатимуться один з одним на регулярній основі" - пояснили свої мотиви клуби.

Також повідомляється, що клуби-засновники планують обговорити з УЄФА і ФІФА спільну співпрацю, щоб забезпечити перспективи як для нового турніру, так і для футболу в цілому.

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Головою Суперліги призначено президента "Реала" Флорентіно Переса, його заступниками - Андреа Аньєллі ("Ювентус") і Джоеля Глейзера ("Манчестер Юнайтед").

Журналіст Габріеле Маркотті в Twitter повідомив, що Аньєллі покинув пост президента Асоціації європейських клубів (ECA), яка виступала проти створення Суперліги, а також пішов і з виконавчого комітету УЄФА. З ECA також вийшли всі 12 засновників турніру.

Суперліга: яким буде формат турніру

Брати участь у турнірі будуть 20 клубів: 15 клубів-засновників і 5 команд, для яких буде розроблений механізм відбору за підсумками виступів у сезоні. Старт Суперліги намічений на серпень.

Команди будуть розбиті на дві групи по 10 команд і проведуть домашні та виїзні матчі один з одним. По три команди вийдуть у чвертьфінали, а четверті і п'яті команди в стикових матчах розіграють путівки, що залишилися, в 1/4 фіналу.

Фінальний матч пройде в травні.

Матчі будуть проходити в середині тижня, тому планується, що всі клуби-учасники зможуть продовжити виступи в своїх національних чемпіонатах.

Раніше повідомлялося, що "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися увійти в число засновників турніру.

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Автор: Антон Дудар