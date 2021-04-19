Топ-клуби Європи 19 квітня оголосили про створення Суперліги - закритого турніру для найкращих команд.
Створення турніру викликало бурхливе обговорення і обурення в мережі. Фанати тих клубів, які заснували Суперлігу, в більшості своїй незадоволені і вимагають скасувати рішення.
"Жадібні виродки вбили гру".
Напис на банері: "Створено бідними, вкрадено багатими".
Кадр з "Гри престолів" з написом: "Ганьба".
"Спочивай з миром футбол. Причина смерті - європейська Суперліга".
"Перегляньте, будь ласка. Ви дійсно хочете грати в цьому смітті, а не в чемпіонаті і Лізі чемпіонів... Стільки всього вкладено, щоб хвалитися тим, що 13 разів виграли ЛЧ, щоб тепер хотіти піти. Зараз це викликає справжню ганьбу і огиду", - пише один з фанатів "Реала".
"Футбол 1863-2021".
"У мережу злили фото трофея Суперліги".
"Офіційний м'яч Суперліги".
"Початок кінця цієї прекрасної гри".
"Футбол закінчено".
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Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
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