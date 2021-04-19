Вболівальники вже придумали, як виглядатимуть трофей і офіційний м'яч Суперліги.

Топ-клуби Європи 19 квітня оголосили про створення Суперліги - закритого турніру для найкращих команд.

Створення турніру викликало бурхливе обговорення і обурення в мережі. Фанати тих клубів, які заснували Суперлігу, в більшості своїй незадоволені і вимагають скасувати рішення.

"Жадібні виродки вбили гру".

Напис на банері: "Створено бідними, вкрадено багатими".

Кадр з "Гри престолів" з написом: "Ганьба".

"Спочивай з миром футбол. Причина смерті - європейська Суперліга".

"Перегляньте, будь ласка. Ви дійсно хочете грати в цьому смітті, а не в чемпіонаті і Лізі чемпіонів... Стільки всього вкладено, щоб хвалитися тим, що 13 разів виграли ЛЧ, щоб тепер хотіти піти. Зараз це викликає справжню ганьбу і огиду", - пише один з фанатів "Реала".

"Футбол 1863-2021".

"У мережу злили фото трофея Суперліги".

"Офіційний м'яч Суперліги".

"Початок кінця цієї прекрасної гри".

"Футбол закінчено".

Створення Суперліги: що відомо

12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.

Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.

Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.

УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.

Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.

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Автор: Антон Дудар