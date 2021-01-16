Вибір білого комплекту форми на матч виявився не найкращою ідеєю.

Футбольні вболівальники в Туреччині насилу могли розглянути одну з команд на екранах телевізорів під час матчу національного чемпіонату між "Істанбул Башакхшехіром" і "Сівасспором".

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Під час першого тайму пішов сніг, і до початку другої половини гри газон став майже повністю білим.

У підсумку футболісти "Сівасспора", які вийшли на матч у білій формі, почали зливатися з газоном. У якийсь момент розгледіти їх на екрані стало вкрай проблематично.

Матч все ж був дограний і завершився з рахунком 1:1.

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Автор: Антон Дудар