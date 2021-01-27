Бразильський форвард Андре став тотальним розчаруванням.

Почесний президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав свій найбільш поганий трансфер для столичного клубу.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для каналу "В гостях у Гордона".

"Найневдаліший трансфер? Провальною покупкою був Андре за 9 млн євро. Але там було і ще кілька невдалих покупок. Проте я не хочу списувати провину на когось", - констатував Суркіс.

Разом з тим, президент киян назвав найдорожчий трансфер для "Динамо".

"Найдорожча покупка "Динамо" - це Джермейн Ленс. 11 млн євро плюс бонуси. Але продати нам вдалося його ще дорожче. Виручили за нього 24 мільйони євро", - згадує Суркіс.

Читайте такожІ тут Барселона: Динамо та Шахтар дізналися суперників у Юнацькій лізі УЄФА

Зауважимо, що бразилець Андре, який розчарував президента, нині грає в себе на батьківщині за "Греміо". За "Динамо" Андре виступав з 2010 по 2012 рік. Всього провів 9 матчів і голів не забивав.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем