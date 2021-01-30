Ігор Суркіс захоплюється азартними іграми.

Почесний президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився своїми думками щодо казино.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для каналу "В гостях у Гордона".

"В казино стільки процесів було, що зараз можна придумати вже, що завгодно. Я, бувало, вигравав, і крупно вигравав в казино. І програвав теж крупно. Але хочу сказати важливу річ: не грайте в казино - ви не розбагатієте", - наголошує Суркіс.

За словами футбольного функціонера, його улюблене казино знаходиться в Монако і перевагу надає він блекджеку.

"І повірте мені: якщо ви зайдете в казино - ви теж полюбите його", - закінчив думку президент киян.

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Автор: Будрін Артем