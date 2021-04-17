Бразильський футболіст попрощався з "гірниками".

Бразильський півзахисник Тайсон прокоментував свій відхід з "Шахтаря" і вибачився перед клубом за свою поведінку.

Відео було опубліковано в Twitter "Шахтаря".

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"Я не хотів би закінчувати все так, як зараз виходить. Вдячний клубу від щирого серця за все те, що тут для мене зробили. Я приїхав сюди дуже молодим, і клуб зробив все для мене. Це складний момент, тому що я, безумовно, буду сумувати. Останнім часом моє життя асоціюється тільки з Україною. Тут я виграв величезну кількість титулів, став лідером в клубі, зміг за цей час зіграти на чемпіонаті світу. Завжди буду вболівати за "Шахтар", - сказав Тайсон.

Він також вибачився перед усіма в "Шахтарі" за конфлікт, який створив, відмовившись виходити на заміну:

"Хочу вибачитися не тільки перед уболівальниками, а й перед адміністрацією, директорами, містером, тренерським штабом і партнерами по команді за свою помилку. Хочу сказати, що буду сумувати і мені буде вас не вистачати".

"Хочу подякувати всім вам за любов, яку ви проявляли до мене і моєї сім'ї весь цей час", - продовжив бразилець, після чого розплакався.

"Я їду, але моя подяка клубу - це та річ, яку я ніколи не забуду. Сподіваюся, ви зрозумієте мене, за помилки, які я зробив в останні місяці", - підсумував Тайсон, додавши, що "любить всіх".

Відзначимо, що "Шахтар" вручив Тайсону футболку з числом 299 - стільки матчів він провів за "Шахтар".

🧡 "Буду продовжувати вболівати за»Шахтар". Дуже велике спасибі за все, що ви зробили в моєму житті!»



⚒ Як Тайсон прощався з»Шахтарем"? Емоції, сльози і подарунки на пам'ять. pic.twitter.com/py2nawhhZb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 16, 2021

Тайсон: скандальний відхід з "Шахтаря"

20 березня Тайсон був переведений до дублюючого складу "Шахтаря". Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон бразилець переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталі конфліктної ситуації.

Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Півзахисник встиг зіграти один матч за дублюючий склад "Шахтаря", а за першу команду більше так і не зіграв. Всього на його рахунку 299 матчів і 55 голів за "гірників".

Контракт Тайсона закінчувався влітку, але сторони домовилися про дострокове припинення співпраці. Бразилець повернеться на батьківщину - він вже домовився про підписання контракту з "Інтернасьоналем".

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Автор: Антон Дудар