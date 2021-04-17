Тайсон покинув Шахтар / фото ФК Шахтар

Бразильський півзахисник Тайсон прокоментував свій відхід з "Шахтаря" і вибачився перед клубом за свою поведінку.

Відео було опубліковано в Twitter "Шахтаря".

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"Я не хотів би закінчувати все так, як зараз виходить. Вдячний клубу від щирого серця за все те, що тут для мене зробили. Я приїхав сюди дуже молодим, і клуб зробив все для мене. Це складний момент, тому що я, безумовно, буду сумувати. Останнім часом моє життя асоціюється тільки з Україною. Тут я виграв величезну кількість титулів, став лідером в клубі, зміг за цей час зіграти на чемпіонаті світу. Завжди буду вболівати за "Шахтар", - сказав Тайсон.

Він також вибачився перед усіма в "Шахтарі" за конфлікт, який створив, відмовившись виходити на заміну:

"Хочу вибачитися не тільки перед уболівальниками, а й перед адміністрацією, директорами, містером, тренерським штабом і партнерами по команді за свою помилку. Хочу сказати, що буду сумувати і мені буде вас не вистачати".

"Хочу подякувати всім вам за любов, яку ви проявляли до мене і моєї сім'ї весь цей час", - продовжив бразилець, після чого розплакався.

"Я їду, але моя подяка клубу - це та річ, яку я ніколи не забуду. Сподіваюся, ви зрозумієте мене, за помилки, які я зробив в останні місяці", - підсумував Тайсон, додавши, що "любить всіх".

Відзначимо, що "Шахтар" вручив Тайсону футболку з числом 299 - стільки матчів він провів за "Шахтар".

Тайсон: скандальний відхід з "Шахтаря"

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Автор: Антон Дудар