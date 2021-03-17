21-річний бразилець не втрачає оптимізм напередодні складної гри.

Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Тете поділився думками щодо матчу-відповіді проти італійської "Роми", який відбудеться в рамках 1/8 Ліги Європи 18 березня.

Про це повідомляє UOLEsporte.

"Розуміємо, що це буде важка гра, як і в Італії, але я впевнений, що наша команда підійде до поєдинку інакше, і ми покажемо хороший футбол. Ми непогано просунулися в деяких аспектах і можемо збалансувати дуель. Я вірю, що на цьому етапі у нас буде видовищна гра, ми викладемося по максимуму й доб'ємося виходу у чвертьфінал. Це наша ціль", - зробив амбітну заяву Тете.

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Шахтар - Рома: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.

Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі та у 27 випадках проходила далі.

У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.

Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.

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Автор: Будрін Артем