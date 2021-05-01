Ворскла спробує обіграти немотивоване Динамо, щоб поборотися за бронзові медалі / фото УПЛ
З першого по друге травня пройдуть матчі 24-го туру чемпіонату України.
Розклад трансляцій
1 травня
14.00. "Десна" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 2"
17:00. "Шахтар" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
19:30. "Ворскла" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 2"
Читайте такожЮного футболіста Динамо визнали найкращим гравцем квітня в УПЛ
2 травня
14:00. "Рух" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
17:00. "Зоря" - "Минай"
Трансляція - "УНІАН ТБ"
17:00. "Маріуполь" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Олімпік" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.
- "Шахтар" склав чемпіонські повноваження, а "Динамо" стало чемпіоном вперше з 2016 року, оформивши титул за три тури до фінішу.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 13 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова - 12 м'ячів.
- Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram