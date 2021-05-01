Ворскла спробує обіграти немотивоване Динамо, щоб поборотися за бронзові медалі / фото УПЛ

З першого по друге травня пройдуть матчі 24-го туру чемпіонату України.

Розклад трансляцій

1 травня

14.00. "Десна" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 2"

17:00. "Шахтар" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2" 

19:30. "Ворскла" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 2"

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2 травня

14:00. "Рух" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

17:00. "Зоря" - "Минай"

Трансляція - "УНІАН ТБ"

17:00. "Маріуполь" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1" 

19:30. "Олімпік" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 1" 

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

  • Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.
  • Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.
  • "Шахтар" склав чемпіонські повноваження, а "Динамо" стало чемпіоном вперше з 2016 року, оформивши титул за три тури до фінішу.
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 13 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова - 12 м'ячів.
  • Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Артем Будрін