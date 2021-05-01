Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 24-го туру

"Шахтар" зіграє проти "Дніпро-1", а "Динамо" завітає в гості до "Ворскли".

З першого по друге травня пройдуть матчі 24-го туру чемпіонату України. Розклад трансляцій 1 травня 14.00. "Десна" - "Колос" Трансляція - "Футбол 2" 17:00. "Шахтар" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 2" 19:30. "Ворскла" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 2" Читайте такожЮного футболіста Динамо визнали найкращим гравцем квітня в УПЛ 2 травня 14:00. "Рух" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 1" 17:00. "Зоря" - "Минай" Трансляція - "УНІАН ТБ" 17:00. "Маріуполь" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1" 19:30. "Олімпік" - "Інгулець" Трансляція - "Футбол 1" Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.

"Шахтар" склав чемпіонські повноваження, а "Динамо" стало чемпіоном вперше з 2016 року, оформивши титул за три тури до фінішу.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 13 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова - 12 м'ячів.

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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