Дніпряни в другій частині сезону УПЛ ще не пропускали голи.

У завершальному матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" в гостях переграв донецький "Олімпік".

Обидва голи у матчі були забиті в другому таймі. Спершу дніпряни отримали право на штрафний удар. Після навісу центральний захисник Дуглас скинув м'яч поперек воріт, а французький оборонець "Олімпіку" Драме зрізав м'яча у власні ворота. Наприкінці зустрічі Сергій Булеца подвоїв перевагу гостей.

Нагадаємо, що бразилець Дуглас у складі "Дніпра" виступав у фіналі Ліги Європи 2015 року.

"Олімпік" - "Дніпро-1" - 0:2

Голи: Драме (аг), 50, Булеца, 88

"Дніпро-1": Юрчук, Дубінчак, Логінов, Дуглас, Тейлор, Чуже (Цуріков, 76), Піхальонок (Ді Франко, 76), Ігнатенко, Назаренко (Булеца, 69), Когут, Довбик (Хобленко, 90)

"Олімпік": Чекотун, Зотько, Снурніцин, Драме, Пасіч, Тейшейра (Беніто, 60), Політило, Бабенко, Хамелюк (Завійський, 61), Альваренга (Таллес, 81), Каргбо

Завдяки цій перемозі дніпряни набрали 14 очок і піднялися на 10-е місце. "Олімпік" залишається на 8-й сходинці, маючи в активі 17 очок.

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

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Автор: Будрін Артем