У завершальному матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" в гостях переграв донецький "Олімпік".
Обидва голи у матчі були забиті в другому таймі. Спершу дніпряни отримали право на штрафний удар. Після навісу центральний захисник Дуглас скинув м'яч поперек воріт, а французький оборонець "Олімпіку" Драме зрізав м'яча у власні ворота. Наприкінці зустрічі Сергій Булеца подвоїв перевагу гостей.
Нагадаємо, що бразилець Дуглас у складі "Дніпра" виступав у фіналі Ліги Європи 2015 року.
"Олімпік" - "Дніпро-1" - 0:2
Голи: Драме (аг), 50, Булеца, 88
"Дніпро-1": Юрчук, Дубінчак, Логінов, Дуглас, Тейлор, Чуже (Цуріков, 76), Піхальонок (Ді Франко, 76), Ігнатенко, Назаренко (Булеца, 69), Когут, Довбик (Хобленко, 90)
"Олімпік": Чекотун, Зотько, Снурніцин, Драме, Пасіч, Тейшейра (Беніто, 60), Політило, Бабенко, Хамелюк (Завійський, 61), Альваренга (Таллес, 81), Каргбо
Завдяки цій перемозі дніпряни набрали 14 очок і піднялися на 10-е місце. "Олімпік" залишається на 8-й сходинці, маючи в активі 17 очок.
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
- Поєдинки 15-го туру чемпіонату України проходили 20, 21 та 22 лютого.
- "Зоря" завдяки дебютному голу Шахаба обіграла "Маріуполь".
- "Олександрія" розгромила на своєму полі "Минай".
- "Динамо" лише на останніх хвилинах врятувало нічию у матчі проти "Десни".
- "Шахтар" впевнено обіграв завдяки голам двох бразильців ФК "Рух".
- "Інгулець" та "Ворскла" видали бойовий матч, який закінчився внічию. А "Колос" завдяки дублю вихованця "Динамо" обіграв "Львів".
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