Аллахьяр Сайядманеш - найкращий гравець туру / upl.ua
Експертна рада УПЛ визнала форварда "Зорі" Аллахьяра Сайядманеша найкращим гравцем за підсумками 16-го туру.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За підсумками голосування Експертів іранський форвард випередив нападника "Ворскли" Владислава Кулача, Миколу Кухаревича з "Руху" і свого одноклубника Ніколу Василя.
У матчі проти "Шахтаря" Аллахьяр в компенсований час віддав гольовий пас на Дмитра Іванисеню, завдяки чому "Зоря" забила переможний гол.
Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур
- 16-й тур УПЛ проходив з 26 по 28 лютого.
- У стартовому матчі 16-го туру чемпіонату України "Десна" розгромила "Інгулець".
- "Маріуполь" приймав вдома "Дніпро-1". Команди розписали мирову.
- "Ворскла" здобула першу перемогу в УПЛ з листопада 2020 року, обігравши "Олександрію".
- "Рух" виграв у "Колоса" у драматичному матчі з вилученнями і переможним голом на 96-й хвилині.
- "Минай" завдяки двом голам з пенальті зіпсував дебют новому головному тренеру "Олімпіка" Юрію Калітвінцеву.
- "Зоря" на останніх секундах перемогла "Шахтар", граючи в меншості.
- "Динамо" розгромило "Львів" і відірвалося від "Шахтаря" в турнірній таблиці.
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