Найкращим за підсумками туру визнаний нападник "Зорі".

Експертна рада УПЛ визнала форварда "Зорі" Аллахьяра Сайядманеша найкращим гравцем за підсумками 16-го туру.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумками голосування Експертів іранський форвард випередив нападника "Ворскли" Владислава Кулача, Миколу Кухаревича з "Руху" і свого одноклубника Ніколу Василя.

У матчі проти "Шахтаря" Аллахьяр в компенсований час віддав гольовий пас на Дмитра Іванисеню, завдяки чому "Зоря" забила переможний гол.

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

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Автор: Антон Дудар