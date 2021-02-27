У рамках 16-го туру чемпіонату України "Колос" приймав у гості "Рух". Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 1:2.
У цьому матчі було все: автогол, вольова звитяга, вилучення з обох сторін, незабитий пенальті та гол на останній секунді.
Перший тайм виграли господарі завдяки автоголу воротаря "Руха" Романа Мисака. Проте в другому таймі паритет відновив Данило Кондраков. На 90-й хвилині гості отримали червону картку. Вилучили Мар'яна Мисика й призначили одинадцятиметровий удар. Проте захисник "Колосу" Віталій Гавриш схибив. За хвилину вилучення отримав хавбек господарів Данило Костишин. На 96-й хвилині Микола Кухаревич забив переможний м'яч ударом в дальню верхню дев'ятку.
Колос - Рух - 1:2
Голи: Мисак, 35 (аг.) - Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6
Нереалізований пенальті: Гавриш, 90 (воротар)
"Колос": Волинець, Кравченко, Гавриш, Новак, Чорноморець, Антюх (Данфа, 78), Богданов, Задоя (Мілько, 53), Чурко (Ільїн, 67), Оріховський (Костишин, 68), Лисенко (Ісаєнко, 78).
"Рух": Мисак, Зец, Білий, Стаменкович, Мисик, Карасюк, Федорчук, Климчук (Бойчук, 65), Притула (Кухарук, 46), Кондраков (Кухаревич, 65), Борячук (Гліга, 90).
Вилучення: Костишин, 91 - Мисик, 90, Федик, 92
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