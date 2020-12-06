"Олександрія" не реалізувала пенальті і не змогла обіграти господарів.

У заключному матчі 12-го туру Української Прем'єр-Ліги зустрічалися "Колос" і "Олександрія".

Команди не змогли визначити переможця - 1:1.

На 15-й хвилині "Олександрія" не реалізувала пенальті - Дмитро Гречишкін не зумів переграти Євгена Волинця.

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"Колос" свій шанс забити з пенальті не упустив - в середині першого тайму ударом з "точки" відзначився Євген Селезньов.

На 53-й хвилині Дмитро Шастал зрівняв рахунок, забивши головою після передачі від лицьової лінії.

Після дванадцяти турів у "Колоса" в активі 17 очок і шоста позиція, у "Олександрії" - 16 очок і восьме місце.

"Колос" - "Олександрія" - 1:1

Голи: Селезньов, 26 (з пенальті) - Шастал, 53

"Колос": Волинець, Зозуля, Петров, Новак, Чорноморець, Мілько, Ільїн (Данфа, 79), Оріховський, Смирний, Антюх, Селезньов (Д. Костишин, 72)

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Дубра, Бабогло, Стецьків, Банада (Довгий, 46), Гречишкін, Ковалець (Задерака, 90+2), Шастал (Безбородько, 57), Сітало, Третьяков (Мішенко, 46, Устименко, 79)

Попередження: Селезньов, Антюх - Гречишкін, Пашаєв, Мішенко, Бабогло

Нереалізований пенальті: Гречишкін, 16

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

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Автор: Антон Дудар