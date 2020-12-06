У заключному матчі 12-го туру Української Прем'єр-Ліги зустрічалися "Колос" і "Олександрія".
Команди не змогли визначити переможця - 1:1.
На 15-й хвилині "Олександрія" не реалізувала пенальті - Дмитро Гречишкін не зумів переграти Євгена Волинця.
Читайте також"Я нікому нічого не винен": футболіст Селезньов висловився про конфлікт з хорватським тренером через українську мову
"Колос" свій шанс забити з пенальті не упустив - в середині першого тайму ударом з "точки" відзначився Євген Селезньов.
На 53-й хвилині Дмитро Шастал зрівняв рахунок, забивши головою після передачі від лицьової лінії.
Після дванадцяти турів у "Колоса" в активі 17 очок і шоста позиція, у "Олександрії" - 16 очок і восьме місце.
"Колос" - "Олександрія" - 1:1
Голи: Селезньов, 26 (з пенальті) - Шастал, 53
"Колос": Волинець, Зозуля, Петров, Новак, Чорноморець, Мілько, Ільїн (Данфа, 79), Оріховський, Смирний, Антюх, Селезньов (Д. Костишин, 72)
"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Дубра, Бабогло, Стецьків, Банада (Довгий, 46), Гречишкін, Ковалець (Задерака, 90+2), Шастал (Безбородько, 57), Сітало, Третьяков (Мішенко, 46, Устименко, 79)
Попередження: Селезньов, Антюх - Гречишкін, Пашаєв, Мішенко, Бабогло
Нереалізований пенальті: Гречишкін, 16
Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ проходив з 5 по 6 грудня.
- У першому матчі туру "Львів" удев'ятьох втримав нічию в матчі проти "Інгульця".
- Донецький "Шахтар" розгромив "Минай" у поєдинку з двома автоголами.
- "Динамо", незважаючи на вилучення воротаря, змогло обіграти "Маріуполь" і продовжує лідирувати в турнірі.
- "Олімпік" обіграв "Рух", а іранець Шахаб Захеді одноосібно очолив гонку бомбардирів УПЛ.
- "Десна" виграла у "Ворскли" битву за третє місце в УПЛ.
- "Зоря" перемогла "Дніпро-1" і піднялася в топ-п'ятірку УПЛ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram