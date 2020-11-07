9-й тур Української Прем'єр-ліги продовжився матчем "Олімпіка" проти "Маріуполя". Команди на двох забили шість голів і завершили поєдинок внічию.
На 37-й хвилині донеччан вивів вперед Беніто, після чого "Маріуполь" до перерви встиг вийти вперед. Арбітр призначив два пенальті у ворота "Олімпіка", які реалізували Сікан і Мішньов - 2:1.
У середині другого тайму Танковський збільшив перевагу азовців до 3:1. Здавалося, що "Маріуполь" вже не упустить перемогу, але на 79-й хвилині Політило скоротив відставання, а в доданий час Каргбо врятував для "Олімпіка" нічию - 3:3.
"Олімпік" має в активі вже 13 очок і займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Маріуполь" йде слідом, відстаючи на один пункт.
Варто відзначити, що Ібрагім Каргбо і Беніто виступають за "Олімпік" на правах оренди, а права на гравців належать "Динамо".
"Олімпік" - "Маріуполь" - 3:3
Голи: Беніто, 36, Політило, 79, Каргбо, 90+4 - Сікан, 44 (з пенальті), Мішньов, 45+2 (з пенальті), Танковський, 73
"Олімпік": Кичак, Ксьонз (Цимбалюк, 78), Драме, Снурніцин, Пасіч, Бабенко, Завійський (Романовський, 84), Тейшейра (Чогадзе, 70), Політило, Беніто, Шахаб (Каргбо, 70)
"Маріуполь": Гальчук, Кірюханцев (Сагуткін, 90+1), Чоботенко, Биков, Стасюк, Чех, Танковський, Бондаренко (Біблик, 88), Мішньов, Сікан (Кулаков, 46), Горбунов (Очеретько, 57)
Попередження: Беніто, Завійський, Драме, Бабенко - Мішньов
Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
- Поєдинки 9-го туру УПЛ проходять з 6 по 8 листопада: де дивитися матчі по ТБ.
- У центральному матчі туру "Динамо" прийматиме " Шахтар". Зустріч грандів українського футболу пройде 8 листопада.
- У стартовому матчі туру "Колос" обіграв "Дніпро-1", а після матчу між головним тренером дніпрян і футболістом "Колоса" стався конфлікт.
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