20 й 21 березня пройшли матчі 19-го туру Української Прем'єр-Ліги.
У головних матчах цього туру "Динамо" обіграло "Рух" з дублем Олександра Караваєва, а "Шахтар" програв неочікувано аутсайдеру змагань - "Львову".
Результати матчів
"Десна" - "Дніпро-1" - 0:2
Голи: Чуже, 45+1, 90+4
"Ворскла" - "Олімпік" - 3:0
Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (автогол)
"Маріуполь" - "Минай" - 0:0
"Динамо" - "Рух" - 3:0
Голи: Караваєв, 59, 90, Сідклей, 86
"Львів" - "Шахтар" - 3:2
Голи: Альваро, 24, Нич, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56
"Інгулець" - "Олександрія" - 1:0
Гол: Січінава, 45+2
"Колос" - "Зоря" - 1:0
Гол: Лисенко, 42
Турнірна таблиця
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Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус. У другому колі перенесено матч "Львів" - "Рух".
- Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
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