"Динамо" та "Рух" зустрічалися в рамках 19-го туру чемпіонату України. Поєдинок відбувся на стадіоні НСК "Олімпійський".
В дебюті гри вінгер "Динамо" Карлос Де Пена не забив пенальті. Воротар Олександр Бандура здійснив шалений сейв. Проте в другому таймі кияни напружилися та забили тричі, розбивши гостей.
"Динамо" - "Рух" - 3:0
Голи: Караваєв, 59, 90, Сідклей, 86
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко (Сідклей, 81), Буяльський, Де Пена (Шепелєв, 60), Родрігеш (Караваєв, 46), Супряга (Гармаш, 73)
"Рух": Бандура, Білий, Стаменкович, Зец, Мисик, Карасюк (Мартинюк, 46), Федорчук, Притула (Сич, 69), Б.Бойчук (Лях, 84), Климчук (Кондраков, 84), Борячук (Кухаревич, 46)
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