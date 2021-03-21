Динамо - Рух / фото УПЛ

"Динамо" та "Рух" зустрічалися в рамках 19-го туру чемпіонату України. Поєдинок відбувся на стадіоні НСК "Олімпійський".

В дебюті гри вінгер "Динамо" Карлос Де Пена не забив пенальті. Воротар Олександр Бандура здійснив шалений сейв. Проте в другому таймі кияни напружилися та забили тричі, розбивши гостей.

"Динамо" - "Рух" - 3:0

Голи: Караваєв, 59, 90, Сідклей, 86

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко (Сідклей, 81), Буяльський, Де Пена (Шепелєв, 60), Родрігеш (Караваєв, 46), Супряга (Гармаш, 73)

"Рух": Бандура, Білий, Стаменкович, Зец, Мисик, Карасюк (Мартинюк, 46), Федорчук, Притула (Сич, 69), Б.Бойчук (Лях, 84), Климчук (Кондраков, 84), Борячук (Кухаревич, 46)

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Автор: Будрін Артем