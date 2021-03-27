Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 27 березня

Динамівець Жерсон Родрігес приніс перемогу Люксембургу, Португалія і Бельгія не змогли виграти в гостях.

27 березня відбулися матчі 2-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який пройде в Катарі в 2022 році. Результати матчів Група A Сербія - Португалія - 2:2 Ірландія - Люксембург - 0:1 Катар - Азербайджан - 2:1 (матч поза кваліфікацією) Положення команд: Сербія - 4 очки (2 гри), Португалія - 4 (2), Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Ірландія - 0 (2) Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 25 березня Група E Білорусь - Естонія - 4:2 Чехія - Бельгія - 1:1 Положення команд: Чехія - 4 очки (2 гри), Бельгія - 4 (2), Білорусь - 3 (1), Уельс - 0 (1), Естонія - 0 (2) Група G Чорногорія - Гібралтар - 4:1 Нідерланди - Латвія - 2:0 Норвегія - Туреччина - 0:3 Положення команд: Туреччина - 6 очок (2 гри), Чорногорія - 6 (2), Нідерланди - 3 (2), Норвегія - 3 (2), Латвія - 0 (2), Гібралтар - 0 (2) Група Н Росія - Словенія - 2:1 Хорватія - Кіпр - 1:0 Словаччина - Мальта - 2:2 Положення команд: Росія - 6 очок (2 гри), Словенія - 3 (2), Хорватія - 3 (2), Словаччина - 2 (2), Кіпр - 1 (2), Мальта - 1 (2) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.

У стартовому матчі кваліфікації Україна в гостях змогла відібрати очки у Франції.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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