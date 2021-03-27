27 березня відбулися матчі 2-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який пройде в Катарі в 2022 році.
Результати матчів
Група A
Сербія - Португалія - 2:2
Ірландія - Люксембург - 0:1
Катар - Азербайджан - 2:1 (матч поза кваліфікацією)
Положення команд: Сербія - 4 очки (2 гри), Португалія - 4 (2), Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Ірландія - 0 (2)
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Група E
Білорусь - Естонія - 4:2
Чехія - Бельгія - 1:1
Положення команд: Чехія - 4 очки (2 гри), Бельгія - 4 (2), Білорусь - 3 (1), Уельс - 0 (1), Естонія - 0 (2)
Група G
Чорногорія - Гібралтар - 4:1
Нідерланди - Латвія - 2:0
Норвегія - Туреччина - 0:3
Положення команд: Туреччина - 6 очок (2 гри), Чорногорія - 6 (2), Нідерланди - 3 (2), Норвегія - 3 (2), Латвія - 0 (2), Гібралтар - 0 (2)
Група Н
Росія - Словенія - 2:1
Хорватія - Кіпр - 1:0
Словаччина - Мальта - 2:2
Положення команд: Росія - 6 очок (2 гри), Словенія - 3 (2), Хорватія - 3 (2), Словаччина - 2 (2), Кіпр - 1 (2), Мальта - 1 (2)
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
- У стартовому матчі кваліфікації Україна в гостях змогла відібрати очки у Франції.
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
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