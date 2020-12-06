Колишній футболіст помер "після важкої і тривалої хвороби".

У 83 роки помер колишній футболіст збірної СРСР Віктор Понедельнiк.

Читайте такожВ Італії перейменували футбольний стадіон на честь МарадоніПро це повідомила його дочка Анастасія в Facebook.

У коментарі РБК Анастасія сказала, що її батько помер "після важкої і тривалої хвороби".

Віктор Понедельнiк - автор "золотого голу" збірної СРСР у фіналі Кубка Європи 1960. Заслужений майстер спорту СРСР. У фінальному матчі проти команди Югославії він забив головою переможний гол у додатковий час.

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Автор: УНІАН