Віктор -автор "золотого голу" збірної СРСР у фіналі Кубка Європи 1960 / фото sport-express.ru
У 83 роки помер колишній футболіст збірної СРСР Віктор Понедельнiк.
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У коментарі РБК Анастасія сказала, що її батько помер "після важкої і тривалої хвороби".
Віктор Понедельнiк - автор "золотого голу" збірної СРСР у фіналі Кубка Європи 1960. Заслужений майстер спорту СРСР. У фінальному матчі проти команди Югославії він забив головою переможний гол у додатковий час.
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