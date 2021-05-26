Обидва наставники з оптимізмом чекають вирішального поєдинку 26 травня.

Коучі "Вільярреалу" та "Манчестер Юнайтед" поділилися своїми очікуваннями напередодні фіналу Ліги Європи, який відбудеться в польському місті Гданськ 26 травня. Початок - о 22:00.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Вільярреал - Манчестер Юнайтед.

Слова спеціалістів наводить сайт УЄФА.

Унаї Емері, тренер "Вільярреалу":

"У нас багата та гідна історія, але вона не така давня. Якщо "Юнайтед" і фаворит, то тому, що у нього чудові гравці й велика історія, але у нас є свої аргументи для перемоги в Гданську. Цей турнір домігся великого прогресу. Зараз в ньому грає безліч топових команд, які відчайдушно хочуть виграти трофей. "Вільярреал" заслужив своє місце в їхньому числі. Хочемо показати себе з найкращого боку. Якщо зіграємо на рівні, то здатні поборотися з "МЮ".

"Ми пишаємося і відчуваємо відповідальність за те, щоб зробити останній крок і здобути перемогу. Треба постаратися нав'язати свою гру в окремих фазах, але перш за все робити акцент на ті аспекти, де суперник сильний, знівелювавши його перевагу".

"Кожен фінал відрізняється від інших. У мене були фінали, де ми були фаворитами, але траплялося і навпаки. Це все передматчеві розклади. Ми довели, що у нас міцна команда. "МЮ" може обіграти будь-якого, але у нас свої козирі. Ми ретельно вивчили "Юнайтед". Головне - реалізувати всі свої моменти".

Оле-Гуннар Сульшер, наставник "МанЮнайтед":

"Я впевнений в собі, в яких би обставинах я б не опинився. Спокійний і впевнений, я довіряю гравцям. Вони готові. І це головне. Я побачив, як всередині них щось зростає, як вони стають все більш впевненими, міцними, стійкими до невдач. Я впевнений, що зараз команда готова".

"Потрібно готуватися до перемоги. Ми плануємо перемогти, ми сподіваємося на це. Але я впевнений, що в Унаї Емері та його команди такі ж відчуття".

"У фіналі може трапитися все, що завгодно - можна пропустити гол на першій хвилині, може статися травма, когось вилучать. Так що ми просто маємо бути готові до всього. У цьому суть фіналів, тут все вирішується відразу ж".

Вільярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем

Поєдинок команд на стадіоні польського Гданська відбудеться з уболівальниками на трибунах.

"Манчестер Юнайтед" має можливість завоювати другий в історії для себе трофей Ліги Європи. У 2017 році "червоні дияволи" у фіналі обіграли амстердамський "Аякс" з рахунком 2:0.

"Вільярреал" вперше у своїй історії зіграє у фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи.

Наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер може виграти свій перший титул за два з половиною роки роботи з манкуніанцями. А ось для тренера "Вільярреала" Унаї Емері в цілому це вже п'ятий фінал Ліги Європи в кар'єрі. Тричі він вигравав цей турнір з "Севільєю" і ще один раз з "Арсеналом" поступився у фіналі "Челсі".

Між собою в єврокубках "Вільярреал" та "МЮ" зустрічалися чотири рази. Всі поєдинки були на груповому етапі Ліги чемпіонів і всі неодмінно завершувалися нульовою нічиєю. Було це в 2005 і 2008 роках.

Матч "Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужить французький рефері Клеман Тюрпен.

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Автор: Артем Будрін