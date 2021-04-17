Владислав Кулач видав приголомшливий перформанс.

У 22-му турі чемпіонату України в Полтаві грали місцева "Ворскла" та "Зоря".

Матч завершився перемогою господарів з "хокейним" рахунком. Нападник команди Юрія Максимова Владислав Кулач забив три м'ячі. Двічі йому асистував Олександр Скляр і ще один раз Руслан Степанюк. До слова, саме останній відкрив рахунок у зустрічі. Луганська команда лише під завісу поєдинку забила два голи престижу: постаралися Денис Фаворов і Олів'є Тіль, який забив автогол.

Полтавці набрали 37 очок і вийшли на четверте місце в УПЛ. У "Зорі" - 38 очок і третя сходинка.

Хет-трик в цьому матчі дозволив Кулачу обігнати Віктора Циганкова і бути на одноосібному першому місці в гонитві бомбардирів УПЛ. У хавбека "Динамо" 10 голів, а у форварда полтавців вже 13.

"Ворскла" - "Зоря" - 4:2

Голи: Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 - Тіль, 79 (авт.), Фаворов, 90+3

"Ворскла": Різник, Альюн, Чеснаков (Хрипчук, 80), Яворський, Наджеєб, Пуцлін, Скляр (Челядін, 80), Пердута (Сапай, 57), Степанюк (Луїзао, 76), Тіль, Кулач (Кравчук, 76).

"Зоря": Васіль, Жуніньо, Іванісеня, Вернидуб, Хомченовський, Цвек (Луньов, 56), Кочергін, Юрченко, Назарина (Фаворов, 82), Шахаб (Гладкий, 56), Саядманеш (Алефіренко, 82).

Попередження: Якубу - Цвек, Шахаб, Вернидуб, Хомченовський

Українська Прем'єр-ліга: 22-й тур

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Автор: Артем Будрін