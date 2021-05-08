Українець набирає форму після важкої травми.

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко провів на полі 90 хвилин у матчі чемпіонату U-23 проти "Арсеналу".

31-річний екс-футболіст "Динамо" на 87-й хвилині зробив асист на партнера і допоміг "молотобійцям" вийти вперед - рахунок став 2:1. Але "Арсенал" встиг швидко відігратися і "вимучити" нічию 2:2.

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Нагадаємо, що Ярмоленко зазнав травми на початку лютого в матчі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед" (0:1). Вінгер збірної України в основі "Вест Хему" після того пошкодження ще не з'являвся.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" у 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого.

У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи та 4 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

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Автор: Артем Будрін