Андрій Ярмоленко / фото REUTERS
Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко провів на полі 90 хвилин у матчі чемпіонату U-23 проти "Арсеналу".
31-річний екс-футболіст "Динамо" на 87-й хвилині зробив асист на партнера і допоміг "молотобійцям" вийти вперед - рахунок став 2:1. Але "Арсенал" встиг швидко відігратися і "вимучити" нічию 2:2.
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Нагадаємо, що Ярмоленко зазнав травми на початку лютого в матчі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед" (0:1). Вінгер збірної України в основі "Вест Хему" після того пошкодження ще не з'являвся.
Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" у 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого.
- У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи та 4 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
- Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".
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