Андрій Ярмоленко / фото REUTERS

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко провів на полі 90 хвилин у матчі чемпіонату U-23 проти "Арсеналу".

31-річний екс-футболіст "Динамо" на 87-й хвилині зробив асист на партнера і допоміг "молотобійцям" вийти вперед - рахунок став 2:1. Але "Арсенал" встиг швидко відігратися і "вимучити" нічию 2:2.

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Нагадаємо, що Ярмоленко зазнав травми на початку лютого в матчі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед" (0:1). Вінгер збірної України в основі "Вест Хему" після того пошкодження ще не з'являвся.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

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Автор: Артем Будрін