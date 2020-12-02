Кияни у другому поспіль матчі ЛЧ поступилися з великим рахунком.

У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Турині грало проти "Ювентуса". Кияни програли з рахунком 0:3.

"Ювентус" почав матч активніше. Вже в перші 20 хвилин Георгій Бущан виручив киян після небезпечних ударів від Вестона Маккенні і Альваро Морати. Однак на 21-й хвилині воротар "Динамо" зіграв невпевнено, не впоравшись з ударом головою від Федеріко К'єзи, який забив свій перший гол за "Ювентус".

На 31-й хвилині "Юве" міг забивати ще раз, але після удару Кріштіану Роналду з забійної позиції гостей врятувала поперечина.

Кінцівка тайму пройшла з перевагою "Динамо", у якого міг забивати Віктор Циганков. Після пасу від Беньяміна Вербича Циганков завдавав удару метрів з семи, але не зміг пробити Войцеха Щенсни.

На початку другого тайму Щенсни знову виручив "Юве" - після навісу Циганкова м'яч опускався у ворота, але голкіпер встиг зреагувати.

На 57-й хвилині "Ювентус" забив вдруге - Мората намагався замкнути простріл К'єзи в боротьбі з Бущаном, м'яч відскочив від форварда і летів під штангу, а Роналду підставив ногу.

У середині тайму туринці довели рахунок до розгромного - Мората отримав м'яч у центрі штрафного, обіграв захисника і спокійно пробив у кут.

Наприкінці матчу гол престижу у "Динамо" міг забити Микола Шапаренко, але Щенсни відбив його удар з меж штрафного майданчика.

"Ювентус" - "Динамо" - 3:0

Голи: К'єза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

"Ювентус": Щенсни, Демірал (Драгузін, 68), де Лігт, Бонуччі (Даніло, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 77), Ремзі (Бернардескі, 62), Маккенні, К'єза (Кулусевскі, 76), Роналду, Мората

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарний, Попов, Миколенко (Караваєв, 84), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 72), Шапаренко, Циганков, Родрігес (де Пена, 72), Вербич (Супряга, 72)

Попередження: Бентанкур - Забарний, Шапаренко

Ювентус - Динамо: підсумки матчу

Після п'яти турів у "Динамо" в активі 1 очко, як і у "Ференцвароша", який у паралельному матчі програв"Барселоні". В останньому турі "Динамо" і "Ференцварош" в Києві вирішать долю третього місця і путівки в Лігу Європи.

Лідирує в групі G "Барселона", у якої 15 очок. У "Ювентуса" - 12 очок.

"Динамо" вдруге поспіль програло в ЛЧ з розгромним рахунком - у попередньому турі кияни поступилися "Барселоні" 0:4.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Ювентус" - "Динамо".

Вперше в історії ЛЧ головним арбітром матчу була жінка - француженка Стефані Фраппар.

У першому колі "Динамо" на "Олімпійському" поступилося "Ювентусу" з рахунком 0:2.

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Автор: Антон Дудар