Це рішення пов'язане з коронавірусом у кіпера "Динамо" Георгія Бущана.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до команди двох воротарів - Юрія Паньківа з "Олександрії" та Дмитра Різника з "Ворскли".

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Про це повідомила прес-служба УАФ.

Допомогти збірній у найближчих поєдинках через коронавірус не зможе голкіпер "Динамо" Георгій Бущан.

Паньків і Різник приєднаються до Андрія Пятова з "Шахтаря" і воротаря "Реала" Андрія Луніна. Перед кожним поєдинком тренерський штаб обиратиме трьох з квартету до заявки.

21-річний Різник вже викликався в національну команду минулого місяця, але поки не дебютував. 36-річний Паньків неодноразово тренувався у складі збірної і також свій шанс поки не отримав.

Збірна України: матчі в листопаді

11 листопада збірна України проведе на виїзді товариський матч проти збірної Польщі.

Далі на українську команду чекає завершення групового етапу Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Після чотирьох турів у своїй групі Ліги націй збірна України, набравши 6 очок, займає третє місце.

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Автор: Данило Слесь