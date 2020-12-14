Французькому фахівцеві Жерару Ульє було 73 роки.

Відомий французький тренер Жерар Ульє пішов з життя в ніч на 14 грудня. Йому було 73 роки.

Як повідомляє lequipe.fr, три тижні тому Ульє переніс операцію на аорті в паризькій клініці, а в неділю був виписаний з лікарні.

Читайте такожПомер футбольний тренер, який виводив збірну Аргентини у фінал чемпіонату світу

Ульє найбільш відомий по своїй роботі з "Ліверпулем", який очолював з 1998 по 2004 роки. У сезоні 2000-2001 з англійським клубом француз виграв відразу п'ять трофеїв: Кубок УЄФА, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Кубок англійської Ліги і Суперкубок Англії. Також він приводив команду до срібних і бронзових нагород в АПЛ.

Крім того, Ульє домагався успіхів з ПСЖ, вигравши в 1986 році чемпіонат Франції, "Ліоном" (два чемпіонства в 2005 і 2006 роках) і юнацькою збірною Франції (U-18), яку в 1996 році привів до перемоги на чемпіонаті Європи.

Останнім клубом Ульє була "Астон Вілла" - він очолював її в сезоні 2010-2011.

Відомо, що в 2007 році Ульє міг очолити київське "Динамо", проте вже після підписання контракту був змушений відмовитися від роботи через проблеми зі здоров'ям.

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар