Ліга чемпіонів: де дивитися жеребкування 1/8 фіналу

Боротьбу за трофей у плей-офф продовжать 16 команд.

У понеділок, 14 грудня, в швейцарському Ньоні пройде жеребкування 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів. УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де дивитися онлайн Пряму трансляцію жеребкування можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Початок церемонії - о 13.00. Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати Всі учасники плей-офф турніру визначилися після матчів 6-го туру, який завершився 9 грудня.

В 1/8 фіналу переможці груп зіграють з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії не можуть зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.

Сіяними будуть "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" (всі - Англія), "Баварія", "Боруссія" Д (обидві - Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), ПСЖ (Франція).

У число несіяних потрапили "Атлетіко", "Севілья", "Барселона" (всі - Іспанія), "Боруссія" М, "РБ Лейпциг" (обидві - Німеччина), "Аталанта", "Лаціо" (обидві - Італія), "Порту" (Португалія).

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 16, 17, 23 і 24 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 9, 10, 16 і 17 березня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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