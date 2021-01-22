Головний тренер "Реала", триразовий переможець Ліги чемпіонів Зінедін Зідан заразився коронавірусом.
Про це повідомив офіційний сайт "вершкових".
Прес-служба клубу заявила, що Зідан здав позитивний тест, проте ніяких подробиць не повідомляється.
Очевидно, тренер пропустить найближчі матчі "Реала".
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Варто відзначити, що в січні цього року Зідан йшов на самоізоляцію, так як спілкувався з людиною, зараженою коронавірусом. Після цього француз здав негативний тест на COVID-19.
"Реал" у своєму найближчому матчі 23 січня зустрінеться з "Алавесом" в Ла Лізі. Також Зідан може пропустити гру з "Леванте" 30 січня.
"Реал" Мадрид: результати сезону
- У чемпіонаті Іспанії "Реал" займає друге місце, відстаючи від "Атлетіко" на 7 очок (у "матрацників" ще є матч у запасі).
- У Кубку Іспанії "вершкові" з ганьбою покинули турнір на стадії 1/16 фіналу, програвши клубу з третього дивізіону. У цьому матчі за "Реал" дебютував Андрій Лунін.
- У півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" програв "Атлетику", не зумівши продовжити боротьбу за трофей.
- У Лізі чемпіонів "Реал" виступав в одній групі з "Шахтарем" і двічі програв "гірникам". "Вершкові" змогли пробитися в плей-офф тільки в останньому турі, обігравши "Боруссію" М. У 1/8 фіналу "Реал" зіграє з "Аталантою".
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